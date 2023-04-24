Жертвами столкновений в Судане стали 420 человек, 3700 — получили ранения

24 апреля, 02:31
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Переворот в Судане начался 15 апреля (Фото:Reuters/ via REUTERS)

Переворот в Судане начался 15 апреля (Фото:Reuters/ via REUTERS)

В результате столкновений армии Судана с Силами быстрого реагирования погибло по меньшей мере 420 человек. В том числе 264 мирных жителя

Об этом сообщает Al-Hadath.

По данным ВОЗ, в результате боевых действий ранения получили 3,7 тысячи человек.

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Переворот в Судане начался 15 апреля. Попытки прекращения огня не имели успеха. Бои привели к гуманитарной катастрофе, в столице Хартуми проблемы с водой, электричеством и топливом, нехватка продуктов и лекарств.

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Военные руководят Суданом после переворота в 2021 году, который положил конец соглашению о разделе власти, заключенном после свержения многолетнего диктатора Омара аль-Башира.

Армия подчиняется военному правительству (Суверенному совету) во главе с генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, а Силы быстрого реагирования (RSF) — вице-президенту генералу Мохаммеду Хамдану Дагало. В рамках предложенного перехода в гражданское правление RSF должны интегрироваться в состав вооруженных сил, но генералы не могут договориться о сроках. Спор перерос в вооруженную борьбу.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Переворот Судан

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