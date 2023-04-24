Боррель призвал прекратить огонь в Судане 24 апреля, 07:07 Жозеп Боррель (Фото:www.flickr.com/Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperació)

Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал прекратить огонь в Судане.

В Судане продолжаются столкновения между армией и силами быстрого реагирования. Это третья попытка госпереворота в африканской стране за последние четыре года.



Жозеп Боррель сообщил о своем разговоре с обеими сторонами конфикта, в частности Абдель Фаттах аль-Бурханом и генералом Мухаммадом Хаман Дагло, в котором призвал к прекращению огня, защите гражданского населения и обеспечению безопасной эвакуации граждан ЕС.

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В результате столкновений армии Судана с Силами быстрого реагирования погибло по меньшей мере 420 человек. В том числе 264 мирных жител

Переворот в Судане начался 15 апреля. Попытки прекращения огня не имели успеха. Бои привели к гуманитарной катастрофе, в столице Хартуми проблемы с водой, электричеством и топливом, нехватка продуктов и лекарств.

Военные руководят Суданом после переворота в 2021 году, который положил конец соглашению о разделе власти, заключенном после свержения многолетнего диктатора Омара аль-Башира.

Армия подчиняется военному правительству (Суверенному совету) во главе с генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, а Силы быстрого реагирования (RSF) — вице-президенту генералу Мохаммеду Хамдану Дагало. В рамках предложенного перехода в гражданское правление RSF должны интегрироваться в состав вооруженных сил, но генералы не могут договориться о сроках. Спор перерос в вооруженную борьбу.