Африканские страны готовятся к интервенции в Нигер из-за действий хунты — СМИ 4 августа, 22:07 Лидеры стран Западной Африки и организации ECOWAS угрожают военной хунте Нигера интервенцией, если не вернут к власти законно избранного президента. (Фото:REUTERS/Thierry Gouegnon/File Photo)

Страны Африки и организации Экономического сообщества западных стран Африки (ECOWAS) угрожают осуществить интервенцию в Нигер, если местная хунта не вернет к власти законного президента Мохамеду Базуму.

Об этом сообщают The Africa Report и Reuters.

The Africa Report сообщает, что президент Нигерии Бола Тинубу уже обратился к парламенту с просьбой согласовать мобилизацию Вооруженных сил страны для возможной интервенции в соседнюю страну, поскольку дипломатический путь решения ситуации сейчас «представляется все менее реальным».

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Reuters цитирует слова комиссара организации ECOWAS по политическим вопросам, миру и безопасности Абдель-Фатау Мусы, что руководители оборонных ведомств стран Западной Африки «разработали план возможного военного вмешательства» с целью свергнуть мятежников, которые совершили военный переворот в Нигере в конце июля.

Представитель ECOWAS также добавил, что руководители министерств разработали порядок подготовки и сроки развертывания военных сил, и не собираются ставить в известность хунту Нигера, когда и где могут нанести удар. Решение о вторжении будет принято главами государств организации.

«Здесь проработаны все элементы, которые войдут в любую возможную интервенцию, включая необходимые ресурсы, способы и сроки развертывания сил», — заявил Муса во время трехдневного визита в столицу Нигерии Абуджу.

Накануне ECOWAS направила в Нигер делегацию для поиска «приемлемого решения», но, по данным источников Reuters, встреча в аэропорту с представителями хунты «не привела к прорыву в переговорах». Муса добавляет, что хотел, чтобы дипломатия сработала, но хунте в Нигере дали понять, что у тех «еще есть время сделать все необходимое».

Reuters добавляет, что организация уже ввела санкции против Нигера и заявила ультиматум путчистам, что если до воскресенья, 6 июля, мятежники не вернут власть избранному президенту Мохамеду Базуму, то организация может санкционировать военную интервенцию.

Военный переворот в Нигере — что известно

26 июля военнослужащие президентской гвардии Нигера захватили в заложники президента Мохаммеда Базума, заблокировав доступ к его резиденции. Позже они выступили с заявлением, что свергли правительство президента Мохаммеда Базума, закрыли границы и ввели комендантский час.

Через два дня глава президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером Нигера. Он был связан с попыткой государственного переворота против бывшего президента в 2015 году.

31 июля представители ECOWAS заявили, что планируют военную интервенцию в случае, если за неделю президента Базума не уволят и не восстановят в его законной должности. Однако мятежники отказались выполнять эти условия.

В ответ ECOWAS объявили о ведении санкций против хунты Нигера, запретив экономические и финансовые операции, импорт продовольствия и энергоносителей.