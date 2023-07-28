Военный переворот в Нигере. Глава президентской гвардии провозгласил себя «лидером» страны 28 июля, 21:32 Руководитель президентской гвардии Нигера Омар Чиани, который причастен к военному перевороту в стране, назвал себя главой «Совета национального спасения родины». (Фото:Скриншот из видеообращения генерала Чиани/The Times)

Начальник президентской гвардии африканской страны Нигер Оман Чиани выступил на государственном телевидении страны и провозгласил себя главой «Совета национального спасения родины».

Об этом сообщает The Times.

Медиа пишет, что в пятницу, 28 июля, генерал Омар Чиани (также известный как Абдурахман Чиани) выступил на государственном телевидении как председатель «Национального совета спасения родины». Он раскритиковал отказ свергнутого президента Мохаммеда Базума сотрудничать с военными режимами Буркина-Фасо и Мали в борьбе с джихадистами.

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Журналисты отмечают, что Чиани заявил, что Нигеру необходимо изменить курс, чтобы избежать «постепенной и неизбежной гибели».

«Я прошу технических и финансовых партнеров, которые являются друзьями Нигера, понять конкретную ситуацию в нашей стране, чтобы предоставить ей всю поддержку, необходимую для решения проблем», — сказал начальник президентской гвардии Нигера.

Во время своей телевизионной речи Чиани заявил, что военные больше не могли оставаться в стороне и «свидетельствовать о постепенной и неизбежной гибели нашей страны».

The Times пишет, что появление генерала Чиани на государственном телевидении следует расценивать как попытку демонстрации того, кто является сейчас главным в государстве, однако «ситуация еще может измениться».

Медиа также предполагает, что несмотря на то, что хоть Чиани объявил себя новым лидером страны, но аналитики и западные военные уверены, что его поддерживает не вся армия, а потому непублично еще ведется борьба за власть.

Военный переворот в Нигере — что известно

В среду, 26 июля, издание Reuters сообщило, что президентская гвардия во главе с генералом Чиани заблокировала дворец президента Нигера Базума и еще несколько министерств.

Через сутки на центральном телевидении Нигера выступил один из лидеров мятежа Амаду Абдраман. В присутствии еще девяти офицеров, он зачитывал речь с листа, где объяснил причины действий военных — «желание положить конец действующей системе из-за ухудшения безопасности», а также «плохое управление, в частности, в экономической и социальной сферах».

Мятежники сообщили, что в республике закрываются границы, вводится комендантский час и прекращается работа всех учреждений. Военные заявили, что свергнутая администрация и президент останутся «неприкосновенными», а также предостерегли «любые иностранные государства от вмешательства в дела Нигера».

Французская и иностранная пресса рассматривают главными причинами мятежа прозападную политику Мохамеда Базума, недовольство военными относительно их интересов и личность упомянутого командующего президентской гвардии генерала Чиани.

В публикации франкоязычного журнала Jeune Afrique указано, генерал Омар Чиани уже находился под угрозой отставки, что и могло стать поводом для мятежников.

А газета Le Monde со ссылкой на инсайдеров также подтвердила тот факт, что главной причиной мятежа якобы стало не намерение самого госпереворота, а «проблема, связанная с президентской гвардией» во главе с Чиани".