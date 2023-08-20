Глава хунты Нигера заявил, что готов передать власть через три года 20 августа, 22:06 Члены военного совета, которые устроили переворот в Нигере, август 2023 года (Фото:REUTERS/Mahamadou Hamidou)

В воскресенье, 20 августа, после начала переговоров с представителями ECOWAS лидер военного переворота в Нигере генерал Абдурахман Чиани заявил, что сможет передать свои полномочия гражданским властям в течение следующих трех лет.

Как сообщает BBC, об этом он заявил во время встречи с делегатами.

«Если против нас будет осуществлена атака, это будет не прогулка в парке, как, кажется, думают некоторые люди», — сказал он.

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Также генерал Чиани раскритиковал введенные санкции ECOWAS на Нигер, назвав их «негуманными» и «незаконными». Он считает, что отключение электроэнергии и блокирование важного импорта повысили цену на продукты в стране.

Лидер нигерской хунты не рассказал подробностей относительно передачи власти, но подчеркнул, что принципы перехода будут определены в течение 30 дней во время диалога с представителями ECOWAS.

Военный переворот в Нигере — что известно

26 июля военнослужащие президентской гвардии Нигера захватили в заложники президента Мохаммеда Базума, заблокировав доступ к его резиденции. Позже они выступили с заявлением, что свергли правительство Базума, закрыли границы и ввели комендантский час.



Через два дня глава президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером Нигера. Он был связан с попыткой государственного переворота против бывшего президента в 2015 году.



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31 июля представители ECOWAS (Экономическое сообщество стран Западной Африки) заявили, что планируют военную интервенцию в случае, если через неделю президента Базума не уволят и не восстановят в его законной должности.

Однако мятежники отказались выполнять эти условия. В ответ ECOWAS объявили о ведении санкций против хунты Нигера, запретив экономические и финансовые операции, импорт продовольствия и энергоносителей.

В пятницу, 4 августа, комиссар ECOWAS Абдель-Фатау Муса сообщил, что руководители оборонных ведомств стран Западной Африки уже «разработали план возможного военного вмешательства». Издание Reuters добавляет, что хунте был выдвинут ультиматум — до воскресенья, 6 августа, вернуть власть законному президенту страны.

8 августа телеканал RFI сообщил, что западные страны Африки готовы направить в Нигер 25 тысяч военных. 9 июля Reuters написал, что страны ЕС начали процедуру подготовки первых санкций против хунты Нигера.

10 августа в столице Нигерии состоялся экстренный саммит Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), на котором лидеры стран пытаются решить проблему с военной хунтой в Нигере.

14 августа Reuters написал, что лидеры государственного переворота в Нигере открыты для дипломатии, чтобы решить противостояние с региональным блоком Западной Африки.

В воскресенье, 20 августа, делегация ECOWAS провела в Нигере переговоры с лидером хунты Абдурахманом Чиани и свергнутым президентом Мохамедом Базумом.