Нигерийская делегация заявила о готовности хунты к дипломатии — Reuters 14 августа, 03:11 Экономическое сообщество западноафриканских государств (ECOWAS) рассматривает варианты восстановления гражданского правления в Нигере (Фото:REUTERS/Abraham Achirga)

Лидеры государственного переворота в Нигере открыты для дипломатии, чтобы решить противостояние с региональным блоком Западной Африки.

Об этом заявила группа высокопоставленных нигерийских исламских ученых в воскресенье после встречи с хунтой в Ниамее, пишет Reuters.



Их визит состоялся, когда Экономическое сообщество западноафриканских государств (ECOWAS) рассматривает варианты восстановления гражданского правления в Нигере, включая потенциальное военное вмешательство, после свержения президента Мохамеда Базума 26 июля — седьмого переворота в Западной и Центральной Африке за три года.

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В знак того, что блок все еще настаивает на мирном урегулировании, председатель ECOWAS и президент Нигерии Бола Тинубу одобрил субботнюю миссию в Ниамей делегации исламских ученых, которые пообещали способствовать диалогу.

Встреча группы с лидером хунты генералом Абдурахаманом Тиани длилась несколько часов, сказал шейх Абдуллахи Бала Лау, который возглавлял делегацию.

«Он сказал, что их двери открыты для изучения дипломатии и мира в решении проблемы», — сказал Лау в заявлении в воскресенье.

Сообщается, что Тиани отметил исторические связи между Нигером и Нигерией, сказав, что страны «являются не только соседями, но и братьями и сестрами, которые должны решать проблемы мирным путем».

Хунта не комментировала эту встречу, но комментарии Тиани являются одними из немногих последних признаков того, что он открыт для переговоров.

Предварительный отказ лидеров государственного переворота от дипломатических усилий ECOWAS, Соединенных Штатов и других поднял призрак дальнейшего конфликта в обедневшем регионе Сахель в Западной Африке, который уже имеет дело со смертоносным исламистским повстанцем.

Военный переворот в Нигере — что известно

26 июля военнослужащие президентской гвардии Нигера захватили в заложники президента Мохаммеда Базума, заблокировав доступ к его резиденции. Позже они выступили с заявлением, что свергли правительство Базума, закрыли границы и ввели комендантский час.

Через два дня глава президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером Нигера. Он был связан с попыткой государственного переворота против бывшего президента в 2015 году.

31 июля представители ECOWAS (Экономическое сообщество стран Западной Африки) заявили, что планируют военную интервенцию в случае, если через неделю президента Базума не уволят и не восстановят в его законной должности.

Однако мятежники отказались выполнять эти условия. В ответ ECOWAS объявили о ведении санкций против хунты Нигера, запретив экономические и финансовые операции, импорт продовольствия и энергоносителей.

В пятницу, 4 августа, комиссар ECOWAS Абдель-Фатау Муса сообщил, что руководители оборонных ведомств стран Западной Африки уже «разработали план возможного военного вмешательства».

Издание Reuters добавляет, что хунте был выдвинут ультиматум — до воскресенья, 6 августа, вернуть власть законному президенту страны.

8 августа телеканал RFI сообщил, что западные страны Африки готовы направить в Нигер 25 тысяч военных.