Вербовали через «ясновидящих». Spiegel узнал подробности о сети заговорщиков, которые готовили переворот в Германии 9 декабря, 01:11 Полиция задерживает 71-летнего Генриха Ройсса, наследника княжеского рода, которого заговорщики хотели сделать «правителем» после смены власти (Фото:Tilman Blasshofer/Reuters TV)

В разоблаченную правоохранителями группировку, которая планировала свергнуть правительство Германии, входили люди разных профессий, в том числе военнослужащие, а в вербовке участвовали «экстрасенсы». Об этом сообщает журнал Der Spiegel в четверг, 8 декабря.

Во время обысков у подозреваемых нашли винтовки, пистолеты, мечи, ножи, электрошокеры, каски, приборы ночного видения, изъяли более 130 тысяч евро наличными, большое количество золота и серебра. Среди предполагаемых участников группировки по меньшей мере два офицера полиции. По данным Spiegel, подозреваемые пытались завербовать больше полицейских и устроили для этого конфиденциальную встречу, на которой присутствовали около 15 человек.



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В сеть входили люди разных профессий, в том числе шеф-повар, пилот, мастер-кровельщик, доктор юридических наук и певец. Также, как пишет журнал, группа тесно контактировала с «двумя ясновидящими», которые должны были проверять потенциальных участников на «благонадежность».



Spiegel сообщает, что в группе были гражданское крыло, которое называли «советом» (они успели провести пять «заседаний» в этом году), и военное. В так называемую «новую немецкую армию», как ее называли внутри сети, входили несколько бывших и по меньшей мере один действующий солдат Бундесвера.

7 декабря немецкие правоохранители в ходе масштабной спецоперации обезвредили террористическую группу, готовившую государственный переворот. По их информации, члены группы планировали силовой захват государственных учреждений. Были задержаны 25 человек, среди которых гражданин России.

Всего в деле фигурирует по меньшей мере 52 подозреваемых, обыски прошли на 137 связанных с ними объектах. По версии следствия, группа была сформирована осенью 2021 года и с тех пор проводила регулярные встречи.

По данным СМИ, целью группировки было свержение нынешнего конституционного строя Федеративной Республики Германия и создание государства по образцу Германского рейха 1871 года. Центральной фигурой заговора немецкие СМИ называют 71-летнего Генриха Ройсса — потомка немецкого княжеского рода, который работал финансовым консультантом, а по плану заговорщиков должен был стать «регентом» нового «государства».