Крупнейшая операция в истории ФРГ. В Германии раскрыли сеть заговорщиков, которые хотели свергнуть власть и вернуть Второй рейх: главное 7 декабря, 15:56 Сюжет Эксклюзив НВ Полиция задерживает 71-летнего Генриха Ройсса, наследника княжеского рода, которого заговорщики хотели сделать «правителем» после смены власти (Фото:Tilman Blasshofer/Reuters TV)

В Германии задержаны 25 фигурантов группировки, которая планировала свергнуть правительство и вернуться к модели Германской империи 1871 года. Всего подозреваемых более полусотни, расследование уже называют крупнейшей антитеррористической операцией в истории ФРГ.

Среди подозреваемых — бывшие военнослужащие элитных подразделений Германии, экс-депутат Бундестага от ультраправой партии Альтернатива для Германии (AfD), гражданин России и 71-летний наследник княжеского рода в роли лидера заговорщиков и потенциального «регента».

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НВ рассказывает, что известно о громком заговоре, который 7 декабря обсуждает мировая пресса.

В материале использована информация изданий Spiegel, ARD / SWR, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Bild, New York Times.

Десятки арестов в трех странах: что произошло

7 декабря немецкая пресса взорвалась сообщениями о «крупной антитеррористической операции», как ее назвал немецкий министр юстиции Марко Бушманн. По данным общественного вещателя ARD, в нее вовлечены 3 тыс. сотрудников нескольких правоохранительных и разведывательных структур Германии, что делает операцию крупнейшей в истории ФРГ.

Стало известно, что сегодня ранним утром в разных землях Германии были задержаны как минимум 25 человек из предполагаемой сети, которую подозревают в подготовке госпереворота и вооруженного нападения на немецкие органы власти, включая захват Бундестага.

Спецназовцы нагрянули в дома задержанных с ордерами на арест и начали масштабные обыски по всей Германии. Также известно, что еще два человека были арестованы за пределами ФРГ: один в Австрии, другой в Италии.

Поскольку следователи знали о наличии у подозреваемых многочисленных видов оружия (легального лишь отчасти), в задержаниях фигурантов заговора были задействованы антитеррористические подразделения федерального спецназа немецкой полиции (GSG 9), а также сотрудники нескольких региональных спецподразделений (SEK).



Всего в деле фигурирует по меньшей мере 52 подозреваемых, обыски прошли на 137 связанных с ними объектах. По версии следствия, группа была сформирована осенью 2021 года и с тех пор проводила регулярные встречи.