«Ничего плохого не сделали». Глава комитета обороны Госдумы против запрета ЧВК Вагнера 25 июня, 23:02 Танки ЧВК Вагнер покидают Ростов-на-Дону после мятежа, 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

В России начали обсуждать возможность принятия закона, направленного на контроль над частными военизированными компаниями (ЧВК) после попытки переворота главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина.

Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов, пишет российское медиа Ведомости.

Он отметил, что в настоящее время Госдума активно работает над всеми аспектами деятельности вооруженных структур страны, а ЧВК является одним из ее компонентов.

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Российский депутат заявил, что боевики ЧВК Вагнер, которые были в Ростове-на-Дону, «ничего плохого не делали», так как «выполняли приказы своего командования».

Он также добавил, что наемники ЧВК Вагнер «никого не оскорбляли и ничего не ломали», и «ни у жителей Ростова, ни у военнослужащих Южного военного округа, ни у правоохранительных органов» нет к ним претензий.

Кроме того, депутат подчеркнул, что сейчас судьба ЧВК Вагнер еще не решена полностью. Однако, он считает, что запрещать эту организацию не нужно.

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ после якобы удара российской армии по «тыловому лагерю» боевиков.

Российский диктатор Владимир Путин назвал ситуацию с вооруженным мятежом «ударом в спину стране и народу» и «предательством». Он заявил, что «власть не даст повториться расколу в России».

На следующий день Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где его силы за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты, заявив, что останавливает поход своих наемников на Москву.

В Кремле заявили, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, «вагнеровцы» вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь