Перестрелка в центре Вены: СМИ сообщили о задержании подозреваемого
Сегодня, 17:23
194
Сотрудники полиции задержали мужчину, предположительно, открывшего стрельбу в центре Вены, сообщает Kurier.
Информации о личности задержанного пока нет, а также не сообщается о его мотивах.
Однако, в официальном Twitter полиции не сообщается о том, что хотя бы один из подозреваемых был задержан.
Ранее, в центре австрийской столицы Вены два человека получили огнестрельные ранения. По предварительным данным, один из пострадавших погиб, второй – госпитализирован.