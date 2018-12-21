Перестрелка в центре Вены: СМИ сообщили о задержании подозреваемого Сегодня, 17:23 194 Цей матеріал також доступний українською Пока не сообщается, была ли стрельба террористическим актом

Сотрудники полиции задержали мужчину, предположительно, открывшего стрельбу в центре Вены, сообщает Kurier.

Информации о личности задержанного пока нет, а также не сообщается о его мотивах.

Однако, в официальном Twitter полиции не сообщается о том, что хотя бы один из подозреваемых был задержан.

Ранее, в центре австрийской столицы Вены два человека получили огнестрельные ранения. По предварительным данным, один из пострадавших погиб, второй – госпитализирован.