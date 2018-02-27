Перестрелка в Казани: погиб сотрудник Росгвардии, одного стрелка ликвидировали

Сотрудник Росгвардии погиб в ходе перестрелки в Казани

В Казани в результате перестрелки в одном из жилых домов на улице Авангардная погиб сотрудник Росгвардии, еще один сотрудник полиции и местный житель получили ранения.

"По предварительным данным, ранения получили сотрудник полиции, сотрудник Росгвардии и один местный житель. Пострадавшие были госпитализированы. Сотрудник Росгвардии скончался в больнице", - сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Татарстану.

В то же время Интерфакс со ссылкой на информированный источник сообщил, что количество погибших выросло до двух человек. Кроме сотрудника Росгвардии, погиб еще гражданский, а также двое ранены.

По данным источника местной газеты Бизнес Online, стрелявших было двое. Один, предположительно, был ликвидирован, второй забаррикадировался в здании.

Источник добавил, что один из стрелков - скорее всего, житель дома Александр Петров. Вероятно, в момент стрельбы он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В этом доме на первом этаже находится отдел полиции №10 Промышленный.

Спецоперация по задержанию злоумышленника продолжается.

Напомним, что в Казани вечером 27 февраля мужчина открыл стрельбу из многоквартирного дома.