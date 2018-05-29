29 мая 2018, вторник

Перестрелка в бельгийском Льеже: СМИ сообщили о четырех погибших

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МВД Бельгии рассматривает несколько версий случившегося, в том числе и теракт
@VICTORJ_FR

МВД Бельгии рассматривает несколько версий случившегося, в том числе и теракт

Во вторник, 29 мая, во время перестрелки в Льеже погибли четыре человека, сообщает Reuters со ссылкой на бельгийские СМИ.

Ранее сообщалось о гибели трех человек: двух полицейских и одного случайного прохожего.
Во время перестрелки злоумышленник захватил заложницу, позже он был ликвидирован полицией. 

По данным источников бельгийских СМИ, злоумышленник во время стрельбы кричал "Аллах акбар".

Министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон заявил, что ситуация сейчас под контролем, следствие рассматривает несколько версий, в том числе и теракт.

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