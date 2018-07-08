"Перемирие" в Дараа: сирийцы возвращаются в свои дома под авиаударами российско-сирийской армии

Сирийские военные заняли Дараа. Несмотря на перемирие, российские и сирийские самолеты нанесли более 120 авиаударов по городу Умм аль-Майзан

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, по состоянию на 8 июля около 60 тысяч сирийцев в провинции Дараа, которые ранее из-за наступления правительственных сил вынуждены были бежать от боевых действий, вернулись в свои дома.

Об этом сообщает DW.

Люди начали возвращаться после того, как представители российской армии договорились с оппозиционными режиму Башара Асада вооруженными группировками о прекращении боев в провинции Дараа.

Однако, несмотря на установленное два дня назад перемирие, российские и сирийские военные самолеты нанесли не менее 120 авиаударов по городу Умм аль-Майзан на юго-востоке Дараа.

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6 июля повстанцы договорились с Россией о перемирии на юге Сирии. Согласно договоренностям, разоружение повстанцев должно происходить поэтапно. Российские военные гарантировали безопасное возвращение в свои дома гражданским, бежавшим от боевых действий.

Повстанцы могут "урегулировать свой статус" с правительством президента Асада, признав власть режима Башара Асада. Тем, кто не захочет этого сделать, разрешено оставить провинцию и выехать в подконтрольные оппозиции районы на севере страны.

В ходе наступления сирийской армии на провинцию Дараа, которое началось 19 июня, погибли около ста гражданских лиц. По данным ООН, около 330 тысяч человек в провинции вынуждены были спасаться бегством. Около 40 тысяч из них бежали к границе с Иорданией. Правительство страны, где находятся более 660 тысяч сирийских беженцев, заявило, что возможности для предоставления убежища исчерпаны и закрыло границу.