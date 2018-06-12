Перемирие в Афганистане провалилось: талибы убили главу района Кохистан

Боевики радикальной группировки Талибан ликвидировали главу района Кохистан в провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана у границы с Туркменистаном, несмотря на объявленное с 12 июня временное перемирие.

Об этом AFP сообщил представитель губернатора провинции Джевед Бидар. Он возложил ответственность за нападение на талибов.

Согласно его заявлению, девять человек, включая кохистанского чиновника, были убиты из засады в ночь на 12 июня. Он сказал, что боевики захватили контроль над районом Кохистан. Эту информацию также подтвердил начальник местной полиции.

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Интенсивные бои между афганскими силами безопасности и талибами продолжаются в северных провинциях Фарьяб и Сари-Пуль.

Талибан взял на себя ответственность за нападение в Фарьябе, а также за атаку в районе Саяд в соседней провинции Сари-Пуль. Представитель губернатора Сари-Пуль Забиулла Амани сообщил, что боевые столкновения все еще продолжаются.

"Вчера вечером огромное количество талибов напало на несколько деревень ... боевые действия продолжаются, и есть жертвы с обеих сторон. Мы запросили подкрепление", - сказал Амани.

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Напомним, что в Афганистане террористическая организация Талибан объявила трехдневное перемирие с 12 по 14 июня, посвященное Ид-аль-Фитру, празднику по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан.