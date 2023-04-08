Две версии. Почему все российские МиГ-31К, из-за взлетов которых в Украине звучит воздушная тревога, улетели из Беларуси 8 апреля, 08:27 За более чем 100 дней российские МиГ-31К совершили почти 40 вылетов с белорусского аэродрома Мачулищи (Фото:DR)

Юрий Игнат, спикер Воздушных Сил Вооруженных сил Украины, назвал NV вероятные причины, по которым российские истребители МиГ-31К покинули белорусский аэродром Мачулищи

Юрий Игнат, спикер Воздушных Сил Вооруженных сил Украины, ответил на вопрос NV, почему три российских истребителя МиГ-31К, из-за взлетов которых в Украине объявляют воздушную тревогу, вдруг покинули белорусский аэродром Мачулищи.

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Первой его версией является необходимость ремонта или регламентного обслуживания, которое российские самолеты должны пройти на аэродромах основного базирования. «Это же самолет, техника, поэтому нужно время от времени проводить регламентные работы», — пояснил Игнат.

Также он отметил, что Беларусь не может ремонтировать российские МиГи этого типа, поскольку ее воздушные силы не имеют такой техники на своем вооружении.

Еще одной из вероятных причин отлета российских МиГ-31К, которые являются потенциальными носителями гиперзвуковой ракеты Х-47М Кинжал, спикер называет ротацию. «В этом случае одни самолеты поставят [на места их основного базирования], а другие прилетят», — предполагает Игнат. И добавляет, что такие случаи уже были ранее, когда несколько МиГ-31К перелетали на свои основные аэродромы, а на их место возвращались другие истребители.

«Поэтому следует понимать, что истребители МиГ-31К еще вернутся [на белорусские аэродромы] в любом случае», — прогнозирует спикер Воздушных Сил.

Напомним, 6 апреля мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что три российских истребителя МиГ-31К покинули белорусский аэродром Мачулищи, где они базировались с декабря 2022-го и пробыли 113 дней. За это время российские носители Кинжалов совершили 39 вылетов, во время которых по всей территории Украины объявлялась воздушная тревога.

Также белорусы отмечают, что это была вторая смена для самолетов этого типа. Ранее три МиГ-31К ВКС РФ прилетали в Беларусь в октябре 2022-го и пробыли там 46 дней.