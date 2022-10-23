Снова генсек Компартии Китая. Путин и Ким Чен Ын поздравили Си Цзиньпина с переизбранием на третий срок 23 октября, 17:04 Генсек Компартии Китая Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Tingshu Wang)

Российский диктатор Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравили главу КНР Си Цзиньпина с переизбранием на должность генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

Соответствующие заявления приводятся на сайте Кремля и Reuters.

«Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими государствами», — говорится в заявлении кремлевского диктатора.

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Путин выразил уверенность, что решения съезда будут способствовать «успешному выполнению масштабных социально-экономических задач, стоящих перед Китаем, а также укрепление позиций страны на международной арене».

Ким Чен Ын в своем письме отметил, что «20-й съезд КПК стал важной вехой для китайской партии и народа в продвижении исторического процесса великого процветания китайской нации под флагом социалистической идеи с китайской спецификой в новую эпоху».

Си Цзиньпин остается главой Китая еще на пять лет — на беспрецедентный третий срок. Такое решение было утверждено 23 октября после ХХ съезда Коммунистической партии, где внесли соответствующие поправки в конституцию.

Си Цзиньпин представил новый постоянный комитет Политбюро Компартии, состоящий из семи лояльных ему людей. Следовательно, он закрепил себя как «мощнейшего правителя» Китая со времен Мао Цзэдуна.

В 2018-м глава КНР отменил ограничение на два срока у руля, открыв себе путь к бессрочному правлению.