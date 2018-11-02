Переименование Македонии: правительство утвердило текст поправок в Конституции об изменении названия страны

Правительство Македонии утвердило проект поправок в Конституцию, которые предусматривают изменение названия страны.

Об этом заявил премьер Македонии Зоран Заев, передает пресс-служба македонского правительства.

По словам Заева, текст поправок создали в соответствии с соглашением с Грецией и решением парламента, который двумя третями голосов поддержал внесение изменений в Конституцию.

В целом речь идет о четырех поправках. Первая касается изменения названия страны с Македония на Республика Северная Македония во всех статьях конституции, за исключением статьи 36. В других поправках речь идет об уважении суверенитета и территориальной целостности соседних государств, македонской диаспоры.

30 сентября жители Македонии голосовали на референдуме по вопросу о переименовании страны.

20 октября парламент Македонии проголосовал за переименование страны в Республику Северная Македония. За решение, которое позволит стране претендовать на вступление в НАТО и ЕС, проголосовали 80 из 120 депутатов парламента.

Напомним, в июне Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии в НАТО и в Европейский Союз. Споры стран относительно названия Македония продолжались с 1990-х годов.