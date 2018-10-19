19 октября 2018, пятница

Переименование Македонии: парламент готовится проголосовать за изменение названия страны

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В Македонии состоялся референдум о переименовании страны

В Македонии состоялся референдум о переименовании страны

Парламент Македонии в пятницу, 19 октября поздно вечером готовится проголосовать вопрос касательно переименования страны.

Об этом пишет РТС.

Сообщается, что в зале парламента присутствуют почти все депутаты, в том числе избранники, которые были освобождены из-под домашнего ареста.

Спикер парламента Талат Джафери объявил, что начало сессии, на которой вопрос будет вынесен на голосование, запланировано на 21:00 по местному времени.

30 сентября жители Македонии голосовали на референдуме по вопросу о переименовании страны.

В ЕС и НАТО заявили, что приветствуют итоги референдума о переименовании и евроинтеграции Македонии. 

Премьер Македонии заявил, что вопрос о переименовании страны решится в парламенте. Перед этим сообщалось о слишком низкой явке на референдуме о переименовании страны.

10 октября в парламенте Македонии начались дебаты по обсуждению конституционных поправок, необходимых для изменения названия страны. Премьер-министр Македонии Зоран Заев предложил оппозиции "прощение и примирение" при обсуждении данного вопроса.

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