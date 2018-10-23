Переименование Македонии: оппозиционеры требуют отставки депутатов, поддержавших новое название страны

Оппозиционная партия Македонии ВМРО-ДПМНЕ требует от восьми своих членов, поддержавших новое название страны, сдать мандаты.

Об этом пишет сербский портал РТС.

В Скопье состоялось заседание руководства ВМРО-ДПМНЕ, после чего вице-премьер Александар Николоски приказал восьми депутатам партии сложить мандаты, поздравив с появлением "новой преступной коалиции" в Македонии.

"Мы просим восемь депутатов вернуть мандаты, полученные по списку ВМРО-ДПМНЕ... и подать в отставку", - сказал он.

30 сентября жители Македонии голосовали на референдуме по вопросу о переименовании страны.

20 октября парламент Македонии проголосовал за переименование страны в Республику Северная Македония. За решение, которое позволит стране претендовать на вступление в НАТО и ЕС, проголосовали 80 из 120 депутатов парламента.

Напомним, в июне Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии в НАТО и в Европейский Союз. Споры стран относительно названия Македония продолжались с 1990-х годов.