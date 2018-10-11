11 октября 2018, четверг

Переименование Македонии: депутатам, поддержавшим новое название страны, начали угрожать

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Депутаты, поддержавшие переименование Македонии, начали получать угрозы

Депутаты, поддержавшие переименование Македонии, начали получать угрозы

В Македонии депутаты, поддержавшие переименование страны, начали получать угрозы.

Об этом пишет издание Balkan Insight.

Министр внутренних дел Македонии Оливер Спасовський рассказал, что депутаты получают угрозы, в том числе и угрозы расправы, в личных сообщениях в соцсетях. Чиновник уверяет, что МВД сделает все возможное, чтобы прекратить эти угрозы и препятствия законодательной работе.

"Никто в Македонии не имеет права угрожать другим гражданам и депутатам. Они должны иметь возможность осуществлять свой конституционный долг представлять интересы граждан и принимать решения самостоятельно и свободно", - сказал он.

Никто из депутатов оппозиционной партии VMRO DPMNE публично не заявлял об угрозах, но источники в партии утверждают, что собственными глазами видели подобные сообщения.

Ранее сообщалось, что 30 сентября, жители Македонии голосовали на референдуме по вопросу о переименовании страны. В свою очередь в ЕС и НАТО заявили, что приветствуют итоги референдума о переименовании и евроинтеграции Македонии. При этом глава Центризбиркома Македонии Оливер Дерковски заявил, что референдум о переименовании страны не является состоявшимся из-за низкой явки.

Напомним, что в июне Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры по присоединению Македонии к НАТО и к Европейскому Союзу.

 

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