Переговоры о вступлении Турции в ЕС приостановлены

Совет Европейского союза опубликовал заявление, в котором сообщается о приостановке переговоров о вступлении Турции в Евросоюз.

Также прекращается работа по укреплению таможенного союза Анкары и Брюсселя, передает DW.

В заявлении говорится, что основными причинами стали "отход от верховенства закона в стране, ситуация с правами человека и свободой выражения мнений, преследования журналистов, правозащитников и ученых".

Ранее Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе раскритиковала внеочередные выборы в Турции из-за неравных условий для оппозиционных партий во время предвыборной кампании.

Напомним, что 24 июня в Турции прошли досрочные парламентские и президентские выборы.

Глава Высшей избирательной комиссии Турции Сади Гювен заявил, что Реджеп Эрдоган набрал абсолютное большинство голосов на досрочных выборах по итогам обработки 97,7% избирательных бюллетеней.

На выборах в парламент пять политических партий преодолели 10-процентный барьер.

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