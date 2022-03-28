Переговоры Украины и России. В разведке США не считают, что Абрамовича отравили — Reuters 28 марта, 23:18 Цей матеріал також доступний українською Российский миллиардер Роман Абрамович (Фото:REUTERS/Andrew Winning)

Разведка США не считает, что российского миллиардера Романа Абрамовича отравили, сообщил неназванные представитель США в комментарии Reuters.

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По мнению разведки, недомогание Абрамовича могло возникнуть из-за факторов внешней среды, сказал чиновник, не вдаваясь в подробности.

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28 марта расследователи Bellingcat и газета The Wall Street Journal сообщили, что три члена делегации, которые участвовали в переговорах между Украиной и Россией, ощущали симптомы отравления химическим оружием.

В Bellingcat уточнили, что Абрамович и еще один российский предприниматель участвовали в переговорах вместе с украинским народным депутатом Рустемом Умеровым 3 марта. После встречи они почувствовали симптомы, среди которых — воспаление глаз и кожи и пронзительная боль в глазах.

Советник главы Офиса президента и член украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк назвал данные СМИ информационной игрой:

«Все члены переговорной группы работают сегодня в обычном режиме. В информационном поле сейчас много информационных спекуляций, различных конспирологических версий и элементов той или иной информационной игры. Поэтому еще раз повторю — члены переговорных групп работают сегодня в штатных режимах».

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