Переговоры мертвы, контакты тлеют. Через кого и о чем общаются Киев и Москва и как изменилась за год роль Абрамовича — расследование 15 февраля, 11:17 Один из весенних раундов переговоров делегаций Украины и РФ — с тех пор Киев не верит в возможность предметных переговоров с Москвой (Фото:Михаил Подоляк / Твиттер)

Хотя переговорный процесс между Украиной и РФ заморожен уже многие месяцы, российский бизнесмен Роман Абрамович по-прежнему остается одним из ключевых посредников в контактах Киева и Москвы, в том числе и через одного из своих близких доверенных лиц.

Прокси-фигурой Абрамовича в этих немногочисленных контактах — к примеру, по обмену пленными либо зерновой сделке — стал Сергей Капков, бывший заместитель олигарха в его бытность губернатором Чукотки.

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О роли Капкова и текущем состоянии переговорного процесса между Украиной и РФ рассказало российское издание Медуза, пообщавшись с рядом источником с обеих сторон и из окружения Абрамовича. NV приводит самые важные факты из этого материала.

После Бучи предметных переговоров между Украиной и РФ фактически нет. Источник Медузы, знакомый с переговорным процессом с украинской стороны, сообщил, что в переговорном процессе в 2023 году «нет политической составляющей» — и о полноценном мирном урегулировании речь не идет. Такое положение дел сохраняется с тех пор, как весной 2022 года обнаружился масштаб зверств российской армии на оккупированных территориях. «Буча потрясла многих западников, а главное — создала такой фон… Дело в том, что в Украине политические решения не могут быть приняты вопреки интересам общества. На сегодня компромисс [в плане условий окончания войны с Россией] категорически неприемлем», — цитирует Медуза собеседника, близкого к Офису президента Украины. Советник главы ОП Михаил Подоляк в разговоре с Медузой фактически подтвердил этот факт. По его словам, никаких серьезных переговоров быть не может, пока Россия не отказалась от своих требований к Украине. Согласно оценке Подоляка, сейчас условия Кремля можно коротко сформулировать как: «Вы должны отказаться от суверенитета» и «Вы должны признать, что мы имеем право оккупировать ваши территории». Выполнение любого из этих условий, подчеркивает Подоляк, будет означать «медленную смерть украинского государства» — а это делает переговоры невозможными. «После Бучи стало ясно: любые переговоры приведут лишь к замедлению геноцидного уничтожения Украины — нам не дадут существовать как государству», — отметил Подоляк.

Российская переговорная делегация весной 2022 года изначально не имела полномочий что-либо решать. Из текста Медузы следует, что сразу после начала вторжения и первых попыток переговорного процесса «у обеих делегаций действительно была надежда, что переговоры могут изменить ситуацию и остановить полномасштабную войну» — однако надежда эта «быстро растворилась в воздухе». Так, украинская делегация убедилась, что по любым мелочам россияне на переговорах были вынуждены советоваться с Москвой. Хотя близкий знакомый бывшего министра культуры РФ Владимира Мединского (был главой делегации России на переговорах) пояснил Медузе, что официальную делегацию РФ специально подбирали не из «отмороженных ястребов». «Невменяемым» в ней источники Медузы называют лишь замминистра обороны РФ Александра Фомина — мол, тот «повторял бред пропаганды про „денацификацию“ и всерьез в это верил».

Однако весной 2022 года российская делегация не была уполномочена самостоятельно вести диалог, сообщил близкий знакомый одного из участников переговоров: «Все [члены российской делегации] приехали с готовыми бумажками — импровизаций не было. Как только появлялся пункт, который требовал обсуждения, — заруба. Тянули время, писали первым лицам, сами ничего не решали». При этом у российских переговорщиков не было понимания, что конкретно решат эти «первые лица» по конкретному вопросу — и что будет происходить на фронте, сообщил источник Медузы. Михаил Подоляк в разговоре с изданием привел пример, что на вопрос о том, готова ли Россия отвести свои войска еще дальше, переговорщики отвечали: «Будут находиться там, где находятся, и даже пройдут дальше». «Это было удивительно, — говорит Подоляк. — Выглядело это примерно так: „Захватить города мы не можем, поэтому вы их нам отдайте“».

Это убедило украинскую сторону, что никакой российской переговорной группы в реальности не существует. «Это неудивительно. Вся конфигурация российской власти не позволяет принимать те или иные самостоятельные решения на разных уровнях. Поэтому и ребята, которые приехали на переговоры (как и в принципе любые российские делегации), являются исключительно пропагандистским вагоном, а не людьми, которые имеют право самостоятельно оценивать переговорный процесс, менять позиции, вести диалог», — подытожил Подоляк.

Роман Абрамович был и остается одним из самых активных посредников Киева и Москвы. Источник Медузы, близкий к правительству РФ, сообщил, что Абрамович попал в переговорный процесс по собственной инициативе — но его участие действительно одобрил лично Владимир Путин, который давно знаком с бизнесменом. Собеседник Медузы в Киеве, знакомый с переговорным процессом, также заявил, что Абрамович сам вышел на связь с украинской стороной и «предложился» в качестве посредника. По мнению двух близких знакомых Абрамовича, общавшихся с Медузой на условиях анонимности, бизнесмен действительно надеялся найти способ урегулировать конфликт. По словам одного из собеседников, в последние месяцы даже собственный бизнес интересует Абрамовича гораздо меньше, чем этот процесс: «Сейчас с ним говорить на тему бизнеса бессмысленно, он через минуту теряет интерес — у него голова забита другими вещами. Он тебе в ответ говорит: „Слушай, а вот ты читал, что вчера Зеленский заявил? А как ты думаешь, что теперь будет? А что можно сделать?“ Его это интересует гораздо больше».

В то же время если раньше Абрамович действительно был полноценным «посредником между Россией и Украиной», то теперь его усилия гораздо менее значимы, поскольку весь переговорный процесс сводится лишь к обсуждению обменов пленными и отдельных вопросов вроде зерновой сделки, сообщил один из источников Медузы, знакомый с переговорным процессом.

Новым фигурантом в контактах Киева и Москвы стал близкий к Абрамовичу Сергей Капков. Медуза называет его «человеком из круга Абрамовича». С миллиардером Капкова связывают давние рабочие отношения. Среди прочего он работал заместителем Абрамовича, когда тот в начале 2000-х был губернатором Чукотки. Позже Капков был главой московского департамента культуры и в начале 2010-х запомнился как один из создателей «собянинской Москвы». К примеру, он возглавлял реконструкцию парка Горького, который стал популярным местом отдыха в российской столице.

Информацию о том, что Абрамович подключил Капкова к диалогу между Киевом и Москвой и сделал его, по выражению одного из собеседников, «своим прокси», Медузе подтвердили два источника, знакомых с переговорным процессом. Они указали на тот факт, что Капкову открыт въезд в Украину, тем более что менее года назад вдобавок к российскому он получил еще и израильское гражданство. Осведомленный источник Медузы добавил, что Абрамович выбрал Капкова для этой работы, поскольку считает его «вменяемым человеком», который к тому же не находится под санкциями и может свободно передвигаться по миру. Недавно Сергей Капков был в Киеве и в Стамбуле по поручению Романа Абрамовича, рассказали Медузе двое знакомых Капкова и Абрамовича.

Сейчас Капков участвует не только в организации обмена пленными, но и в «отдельных отраслевых вещах», сообщили источники Медузы. Например, в обсуждении параметров зерновой сделки — соглашения об экспорте зерна и удобрений из портов Украины. «Функция Капкова на самом деле очень простая — это координация с российской стороной. Где надо позвонить [министру обороны России Сергею] Шойгу, звонит Роман [Абрамович]. [А] где уже есть налаженные связи, все всех знают и нужно позвонить какому-то генералу, это делает Капков, поскольку напрямую украинские и российские военные общаются мало», — объяснил Медузе знакомый Капкова и Абрамовича. Его слова подтвердил другой собеседник издания, знакомый с ситуацией с украинской стороны: «Абрамович напрямую общается с фундаментальными, скажем так, лицами — с Шойгу, с Путиным. А его помощники выполняют технические работы: готовят какие-то подготовительные документы, аналитику, которая потом должна в переговорном процессе звучать». Михаил Подоляк отказался отвечать на вопросы о роли Капкова либо других лиц в переговорах. «Офис не комментирует конкретные персоналии по неформальной линии переговоров», — подчеркнул Подоляк.

Медуза также рассказала о роли других персонажей, участвовавших в переговорном процессе на разных этапах:

Давид Давидович — давний бизнес-партнер Абрамовича, сейчас заместитель гендиректора ООО Миллхаус ( аффилирована с Millhouse LLC, принадлежит Абрамовичу и управляет его активами). Он выполнял поручения Абрамовича в рамках переговоров, однако в последнее время в Украину не приезжал, вероятно его участие было ограничено из-за украинских и западных персональных санкций.

— давний бизнес-партнер Абрамовича, сейчас заместитель гендиректора ООО Миллхаус аффилирована с Millhouse LLC, принадлежит Абрамовичу и управляет его активами). Он выполнял поручения Абрамовича в рамках переговоров, однако в последнее время в Украину не приезжал, вероятно его участие было ограничено из-за украинских и западных персональных санкций. Александр Волошин — бывший глава администрации президента РФ ( в 1999—2003 годах), председатель совета директоров школы управления Сколково — участвовал в переговорном процессе в самом начале большой войны. В Украину не летал, но общался с украинскими властями по телефону. По информации Медузы, он созванивался с лидером фракции Слуга народа Давидом Арахамией, который входил в официальную переговорную группу со стороны Украины. «В самих [официальных] переговорах Волошин не участвовал. Это было просто обсуждение, можно ли что-то сделать в этой ситуации», — объяснил знакомый Волошина.

— бывший глава администрации президента РФ в 1999—2003 годах), председатель совета директоров школы управления Сколково — участвовал в переговорном процессе в самом начале большой войны. В Украину не летал, но общался с украинскими властями по телефону. По информации Медузы, он созванивался с лидером фракции Слуга народа Давидом Арахамией, который входил в официальную переговорную группу со стороны Украины. «В самих [официальных] переговорах Волошин не участвовал. Это было просто обсуждение, можно ли что-то сделать в этой ситуации», — объяснил знакомый Волошина. Александр Роднянский — кинопродюсер, которого с Абрамовичем связывает многолетняя дружба. Роднянский ранее напоминал, что он хорошо знаком с командой Зеленского и самим президентом по работе на канале 1+1. Его роль в переговорах сводилась к тому, что он помогал организовывать обмен пленными, пояснили два источника Медузы, знакомых с Роднянским. Согласно эти данным, и Роднянский, и Абрамович якобы участвовали в крупном обмене в сентябре 2022 года, когда были освобождены часть защитников Мариуполя и командиры полка Азов, а Россия получила кума Путина Виктора Медведчука.