Чего хочет и чего не хочет Лондон. Посол Пристайко — о реальных намерениях Великобритании, вступлении Украины в НАТО и российских миллиардах 1 марта, 22:15 Эксклюзив NV Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко призывает западных коллег не опасаться падения России и видеть в Украине сильного партнера по безопасности. (Фото:REUTERS/Tom Nicholson)

Посол Украины в Великобритании — о том, готов ли Лондон подталкивать Украину к переговорам с Россией, европейском скептицизме по поводу украинской победы в войне и начале обучения пилотов ВСУ на новейших истребителях.

С послом Украины в Великобритании Вадимом Пристайко NV разговаривает в атмосфере максимально близких отношений между странами. Британия обучает украинских солдат, предоставляет большое количество оружия, покровительствует беженцам и остается сверхмощным адвокатом Украины в мире. С недавних пор именно с Британией связывают и будущее украинской военной авиации: уже скоро украинские пилоты будут проходить там обучение на современных истребителях, в которых Украина так нуждается.

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В прошлом министр иностранных дел Украины, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, Пристайко в разговоре с NV довольно точно оценивает масштабы и особенности поддержки Украины ее западными союзниками, рассуждает о месте Украины в будущей архитектуре мира и объясняет, чего ждать от саммита НАТО в июле этого года.

— Как год спустя после начала большой войны относятся к Украине в Британии?

-В отличие от многих других государств, Великобритания с первого дня включилась в нашу войну и не меняет своего к нам отношения. Слова, которые сейчас повторяют многие мировые лидеры – «мы будем с вами столько, сколько нужно», – звучали здесь давно. Единственное, что многие и сейчас говорят: мы сделаем все, чтобы Россия не победила, а британцы говорят, что сделают все, чтобы Украина победила. И эта разница происходит через весь год. Поэтому им сейчас гораздо проще, чем другим нациям, потому что они ничего не должны менять. Британцы помогают всем, чем могут, координируют помощь других. Поддержка общества, парламента, включая оппозицию, здесь есть. Даже Корона, которая не вмешивается во внешнеполитические и внутриполитические дела, определенным образом обозначила свою позицию. Все это позволяет нам рассчитывать на постоянную поддержку Великобритании.

— Неделю назад NV говорил с председателем Генштаба Польши о том, что у России есть доктрина тотальной войны, и она уже ведет ее разными средствами и не только с Украиной и делает это давно. Польша всерьез усиливает свои вооруженные силы. Видят ли такую тотальную войну Путина в Великобритании и готовятся к ее гибридным проявлениям?

— Британия как одна из пяти стран — официальных владелиц ядерного оружия, член Совета безопасности ООН, как мощное морское государство, обладающее двумя мощными авианосными группами не так испугано как большинство Европы. К тому же, энергетически британцы не зависят от России, поэтому ее не боятся, более того, рассматривают как страну, создающую проблемы по всему миру, действительно врага. При этом они не переоценивают военную мощь россиян. Мы видим анализ военной ситуации, который предоставляют британское Министерство обороны, британская разведка это четкий анализ и без испуга в голосе.

— Тем не менее, этот страх перед Россией стимулирует занижать рискованность войны в Украине до локальной, насколько серьезна война в Украине в восприятии Британии в частности?

— Еще три года назад Британия провела оценку внешних политик — своей собственной и окружающих, и они пришли к выводу, что Китай в принципе, несмотря на то, что многие видят его угрозой и врагом, не угроза, а конкурент. Это действительно сложное государство и это действительно конкурент. Россия в определении Великобритании – это враг. Они осознали это давно и действуют соответственно. Они понимают, что Россия способна перевести конфликт локальный в глобальный. Россияне имеют ядерное оружие, но их армия, которая должна была за три дня дойти до Ла-Манша, не производит впечатления на Великобританию. Великобритания много лет воевала, имеет хороший пример применения экспедиционных сил, воевала за границей, четко осознает баланс сил в мире, провела переоценку вооружений и не переоценивает опасность конвенционных вооружений, которым может угрожать Россия. Более того, британцы четко отдают себе отчет в проблемах, существующих в российском обществе, российской экономике и трезво оценивают способность России долгое время воевать. Они готовы быть с Украиной, пока Украина не выиграет эту войну, и с их стороны это не просто слова, а также реальная поддержка.

— Недавно в Wall Street Journal появилась статья о некоем договоре о сближении с Североатлантическим Альянсом, который Украине якобы предлагают заключить Великобритания, Германия и Франция , он также предусматривает возобновление Украиной переговоров о мире с Россией. Известно ли вам что-нибудь об этом документе?

-Я тоже узнал эту новость из прессы, могу сказать – никаких таких разговоров не велось. Это не означает, что не обсуждаются варианты обеспечения безопасности Украины в будущем. И британский премьер, и министр обороны, и Генеральный секретарь НАТО заявляют, что все их обещания остаются в силе, Украина станет членом Альянса, но сейчас нам нужно сконцентрироваться на том, как Украина побеждает в войне. Но мы постоянно напоминаем, что война должна привести к победе таким образом, чтобы Украина знала, что после восстановления через 20-30 лет Россия снова не придет уничтожать все, что было сделано, и убивать людей. Именно поэтому по результатам войны Украине нужны две простые вещи – членство в ЕС и членство в НАТО, и об этом мы активно говорим с коллегами. И я никогда не слышал от Британии предложений — а давайте сделаем что-нибудь такое, чтобы Украина как будто и была в НАТО, но как будто бы и не была — так, как это было подано в газетах. Я даже не вижу смысла обсуждать это.

— Мюнхенская конференция безопасности показала, что часть европейских правительств довольно осторожно оценивает шансы Украины выиграть войну, говорит о том, что война будет долговременной, много говорят о рисках затяжного конфликта. На чем базируется такой скептицизм по отношению к Украине, которая уже выстояла год войны?