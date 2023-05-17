Переговоры с РФ возможны, если Путина полностью выбьют из Украины — Джонсон 17 мая, 22:26 Борис Джонсон (Фото:REUTERS/Peter Nicholls)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что переговоры с Россией возможны только после победы Украины в войне.

Об этом он заявил во время выступления во Львовском университете имени Ивана Франко.

По его словам, много людей говорят о войне РФ против Украины и переговорах. Он отметил, что не исключает дипломатии, но только при условии, что переговорам будет предшествовать победа Украины.

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«Победа, при которой жестокое, варварское и незаконное вторжение Владимира Путина будет полностью отбито, а его войска изгнаны из Украины. Для меня это должно быть предпосылкой любых переговоров. Я хочу, чтобы именно это поддержали западные государства», — сказал Джонсон.

Политик заявил, что Британия и другие союзники должны предоставить Украине все необходимое для победы.

«В конце концов, вы боретесь за всех нас, а не только за свободу и демократию Украины, что, конечно, очень важно. Но, кроме того, вы боретесь за принципы свободы во всем мире, и мы должны вас за это поблагодарить», — резюмировал он.