Лавров заявил, что РФ не согласится на немедленное прекращение огня ради переговоров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не согласится на немедленное прекращение огня для проведения переговоров и обсуждения «архитектуры безопасности». Он утверждает, что Европа «пытается создать передышку» для Сил обороны с целью восстановления военного потенциала, а «Москва на это не пойдет».

«РФ не согласится идти на „очередное перемирие“, не понимая, что будет дальше. Идея сначала сформировать четкие гарантии безопасности абсолютно разумна», — приводит слова Лаврова российское пропагандистское агентство ТАСС.

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По словам главы российского МИД, всё, что сейчас слышно из Брюсселя и других столиц стран ЕС, «сводится к требованию немедленно прекратить огонь».

«[Председатель Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен говорила, что никаких обсуждений параметров архитектуры безопасности не будет, пока не наступит устойчивое перемирие», — сказал Лавров.

Он добавил, что «Москва на это не пойдет».

Как сообщала Украинская правда, 10 ноября в Абу-Даби стороны обсудили гарантии безопасности и требования Москвы, а также затронули вопрос послевоенного будущего. Основное внимание стороны уделили вопросам гарантий безопасности — как для Украины, так и для Европы в целом. Отдельно обсуждались требования РФ касательно гарантий безопасности для нее самой.

По словам источника, второй важной темой, которую успели обсудить, стало послевоенное будущее: восстановление Украины и формирование новой архитектуры европейской безопасности в условиях кризиса доверия. «Ключевая позиция украинской стороны — сначала должно произойти прекращение войны. Только после этого возможен переход к формированию новой архитектуры безопасности в Европе, которая должна обеспечить долгосрочную стабильность и не допустить повторения агрессии», — заявил собеседник.

Переговоры в Абу-Даби — главное

10 ноября в Абу-Даби прошел первый день трехсторонних переговоров по вопросу завершения войны в Украине. Перед встречей с Россией Украина провела переговоры с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, к ним также присоединились спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

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Украинскую делегацию во главе с руководителем Службы внешней разведки Рустемом Умеровым представляют глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, председатель фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия, первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий.

Умеров подчеркнул, что ключевыми приоритетами Украины являются прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные шаги.