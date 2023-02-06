Мать изобретательности. Как война в Украине может повлиять на развитие новых технологий — The Economist 6 февраля, 19:03 Эксклюзив NV Спутниковый снимок Угледара Донецкой области — одной из самых горячих точек в Украине в настоящее время (Фото:Planet Labs PBC/Handout via REUTERS)

Внештатный корреспондент The Economist Шакил Хашим предполагает, что рост оборонных бюджетов разных стран из-за войны в Украине может повлечь за собой улучшение финансирования новейших технологий.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



Якщо ви дивилися хоч якісь відеоролики з лінії фронту в Україні, ви мимоволі скористалися військовою технологією. Інтернет, як і лазери, GPS та мРНК-вакцини, є винаходом, що з’явився завдяки військовим інвестиціям, і зокрема DARPA — департаменту Пентагону, що намагається просувати передові технології.

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Після вторгнення Росії нові технології можуть не забаритися, адже війна спонукала країни збільшити витрати на оборону. Для політиків Україна «перетворила абстрактні речі на реальні», каже Стефані Томпкінс, очільниця DARPA. Америка вже збільшила витрати на оборону на 5%, Німеччина пообіцяла збільшити власний бюджет на третину. Значна частина нових коштів піде на рекапіталізацію вичерпаних запасів зброї та боєприпасів, що їх передали Україні. Але дещо просочиться до бюджетів науково-дослідних робіт, що потенційно призведе до створення нових революційних технологій.