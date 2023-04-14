«Оружие не передавали и не будем». Вучич объяснил, как сербские боеприпасы могли попасть в Украину 14 апреля, 16:07 Александр Вучич (Фото:REUTERS/Ognen Teofilovski)

Президент Сербии Александр Вучич отрицает информацию о том, что Белград передавал оружие Украине. Обещает не поставлять его и дальше.

Об этом сообщает Radio Slobodna Еvropa.

По словам Вучича, «нет никаких документов», свидетельствующих о поставках оружия. Также он заверил: не будет экспортировать боеприпасы ни в Украину, ни в Россию.

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В то же время президент говорит, что сербские снаряды могут появляться «с одной или другой стороны на поле боя», но, скорее всего, перед этим их вывезли в Турцию, Испанию или Чехию, а затем они попали в зону боевых действий.

«Они увидели один снаряд [в Украине], одну пулю. Ну и что, и где они еще могут появиться? В мире существует несколько зон боевых действий. Боеприпасы используются в войнах для убийства людей», — сказал Вучич.

Ранее СМИ, ссылаясь на утечку секретных документов Пентагона, сообщили, что Сербия — единственная страна Европы, отказавшаяся ввести санкции против России за ее вторжение в Украину — тайно согласилась поставлять оружие Киеву или уже передала его.

В Минобороны Сербии это отвергли.

До этого информация о поставках Белградом боеприпасов уже появлялась, но власти тогда тоже все отрицали.