Украинская разведка пока не зафиксировала передачу в РФ баллистических ракет Ирана 30 ноября, 13:19 По данным ГУР, Иран пока не передал России свои баллистические ракеты (Фото:imp_navigator/Flickr)

Украинская разведка пока не фиксировала передачу Ираном в Россию баллистических ракет для ударов по Украине.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона.

По его словам, такие переговоры проводились, но поставки вооружений не зафиксированы.

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«По нашей информации, такие переговоры проводились, есть соответствующие проекты договоренностей соглашений между Россией и Ираном. Но на сегодняшний день поставки такого вооружения мы не зафиксировали», — отметил Скибицкий.

16 октября газета The Washington Post написала, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности уже в ноябре. По его словам, речь идет о ракетах Fateh-110 и Zolfaghar SRBM.

В Воздушных силах сообщали, что в стране нет эффективных средств борьбы против иранских ракет этого типа.

По данным CNN, власти Ирана намерены также поставить кремлевскому режиму для войны против Украины 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля». В украинской разведке уточняли, что Россия и Иран действительно договорились о передаче 1000 единиц военной техники, но речь идет не только о ракетах, но и беспилотниках.