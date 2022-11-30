Украинская разведка пока не зафиксировала передачу в РФ баллистических ракет Ирана

30 ноября, 13:19
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По данным ГУР, Иран пока не передал России свои баллистические ракеты (Фото:imp_navigator/Flickr)

По данным ГУР, Иран пока не передал России свои баллистические ракеты (Фото:imp_navigator/Flickr)

Украинская разведка пока не фиксировала передачу Ираном в Россию баллистических ракет для ударов по Украине.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона.

По его словам, такие переговоры проводились, но поставки вооружений не зафиксированы.

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«По нашей информации, такие переговоры проводились, есть соответствующие проекты договоренностей соглашений между Россией и Ираном. Но на сегодняшний день поставки такого вооружения мы не зафиксировали», — отметил Скибицкий.

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16 октября газета The Washington Post написала, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности уже в ноябре. По его словам, речь идет о ракетах Fateh-110 и Zolfaghar SRBM.

В Воздушных силах сообщали, что в стране нет эффективных средств борьбы против иранских ракет этого типа.

https://www.youtube.com/watch?v=TWJbIu32DMo&feature=emb_title

По данным CNN, власти Ирана намерены также поставить кремлевскому режиму для войны против Украины 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля». В украинской разведке уточняли, что Россия и Иран действительно договорились о передаче 1000 единиц военной техники, но речь идет не только о ракетах, но и беспилотниках.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Россия Иран Баллистические ракеты Война России против Украины

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