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Перед выборами в Конгресс боты агитировали против Трампа — Reuters

Сегодня, 08:19
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Перед выборами в Конгресс боты агитировали против Трампа — Reuters - фото

REUTERS/Jonathan Ernst

Боты, выдававшие себя за журналистов, распространяли высказывания против Трампа

Неизвестная группировка создавала ботов, которые накануне выборов в Конгресс США распространяли в соцсетях Twitter и Facebook сообщение против президента Дональда Трампа, сообщает Reuters.

Агентство со ссылкой на экспертов в области кибербезопасности из компании FireEye отмечает, что боты часто выдавали себя за американских журналистов.

В частности, как заявил эксперт FireEye Ли Фостер, создатели поддельных профилей в соцсетях могли убедить некоторые американские СМИ опубликовать колонку, письма читателя или же запись из блога.

Пока невозможно сказать, кто скрывается за кампанией и в какой стране находятся исполнители, однако расследование продолжается.

В свою очередь, Twitter и Facebook также подтвердили создание фальшивых профилей на своих платформах. Как отметили представители соцсетей, в начале мая они удалили «сеть из 2800 недостоверных аккаунтов иранского происхождения». Эти страницы представляли собой якобы профили кандидатов на выборах в Конгресс США от Демократической и Республиканской партии.

Также неизвестно, повлияли ли фальшивые страницы на исход выборов в Конгресс.

На промежуточных выборах в Конгресс США, которые состоялись 6 ноября 2018 года, демократы вернули себе большинство в Палате представителей. В то же время республиканцам удалось сохранить за собой большинство в Сенате.

Теги:   Конгресс США Дональд Трамп США

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