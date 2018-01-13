Перед посольством РФ в Берлине прошла акция в поддержку крымских татар

Перед посольством РФ в Берлине в субботу, 13 января прошла акция в поддержку крымских татар, сообщает Укринформ.

Инициатором и организатором пикета является Форум русскоязычных европейцев. Один из лидеров форума, российский социолог, живущий в Германии, Игорь Эйдман рассказал о том, что акцию планировали давно.

По его словам, акция предназначена на для российского посольства, "которому наплевать", а жителям Германии.

"Тему нужно постоянно поднимать, в том числе, в переговорах с российскими властями, и требовать освобождения политических заключенных крымскотатарских, освобождения Крыма от российской оккупации и прекращение национальных репрессий против крымскотатарского народа", - сказал Эйдман.

Напомним, после оккупации Крыма Российской Федерацией ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась, говорится во всемирном докладе международной правозащитной организации Human rights watch за 2017 год. Крымские татары подвергаются со стороны оккупационных властей притеснениям, уголовным преследованиям за свои действия, когда выступают против оккупации и говорят о нарушении территориальной целостности Украины.

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