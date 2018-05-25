Перед инаугурацией адвокат Трампа встречался с российским олигархом - СМИ

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн за несколько дней до инаугурации провел встречу с российским олигархом Виктором Вексельбергом, связанным с Кремлем, сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.

Как отмечает агентство, о тайных переговорах впервые сообщил изданию The New York Times американец Интратер Эндрю - двоюродный брат Вексельберга, глава нью-йоркской фирмы Columbus Nova по управлению инвестициями, связанной с российским миллиардером. Источники Reuters подтвердили эту информацию.

По информации собеседника издания, встреча состоялась в офисе Коэна на 26-м этаже небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке за 11 дней до инаугурации Трампа в январе 2017 года.

Отмечается, что Коэн и Вексельберг обсуждали перспективы улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном и договорились встретиться снова на инаугурации.

По сообщению, спустя несколько дней после инаугурации Трампа компания Columbus Nova заключила с Коэном контракт об оказании консультационных услуг на сумму 1 млн долларов, в отношении которого власти США в настоящее время ведут расследование.

Напомним, что инвестиционная фирма Columbus Nova подтвердила факт перечисления средств за консультацию юристу президента США Дональда Трампа Майклу Коэну. Также стало известно, что компания хранила миллионы долларов российского олигарха Виктора Вексельберга, связанного с президентом России Владимиром Путиным.

16 мая 2018 года комитет по разведке Сената США опубликовал заявление, в котором согласился с данным разведывательных служб о том, что в ходе предвыборной кампании 2016 Россия вмешивалась в выборы ради победы действующего президента Дональда Трампа.