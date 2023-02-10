Послание диктатора. Путин обратится к Федеральному собранию перед годовщиной войны против Украины, потом могут провести концерт 10 февраля, 13:44 Владимир Путин (Фото:RIA Novosti Host Photo Agency/Alexander Vilf via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин выступит 21 февраля с посланием к Федеральному собранию, которое отложили в 2022 году.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Путин будет акцентировать внимание «на текущей ситуации», в частности, в экономике и социальной сфере. Песков не исключил, что туда могут позвать военных, участвующих в полномасштабной войне против Украины.

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«Сейчас начинается работа, формируется список приглашенных. Есть традиционная категория приглашенных, но, безусловно, в силу специфики нынешнего момента появится и новая категория приглашенных», — цитирует его Интерфакс.

Как пишет пропагандистское агентство РБК, ссылаясь на три источника, 22 февраля в Кремле запланирован митинг-концерт, в котором может принять участие российский диктатор.

Вероятнее всего, его проведут в Лужниках. В последний раз Путин выступал там 18 марта 2022 года. Тогда российские пропагандисты посвятили шоу оккупации Крыма.

Один из собеседников РБК говорит, что новый митинг-концерт можно рассматривать как своеобразное «продолжение» послания Путина Федеральному собранию. Пескову пока «нечего сказать» о проведении нового шоу.

14 декабря 2022-го стало известно, что Путин отменил послание к Федеральному собранию. Днем ранее Песков объявил, что российский диктатор впервые за десять лет отменил большую пресс-конференцию. После распада СССР ежегодное обращение к Федеральному собранию РФ не прозвучало вовремя только один раз. В 2017 году выступление Путина перенесли на 1 марта 2018 года. Российские СМИ тогда связывали это с предвыборной кампанией диктатора (18 марта 2018-го прошли выборы президента РФ).