14 ноября 2018, среда

Пентагон заявил о сотрудничестве США и Польши в сфере обороны для сдерживания РФ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Мэттис провел переговоры с коллегой из Польши

Мэттис провел переговоры с коллегой из Польши

Польша и США будут сотрудничать в сфере обороны для сдерживания России, заявили в пресс-службе Пентагона.

По данным американского оборонного ведомства, министр обороны США Джеймс Мэттис встретился со своим польским коллегой Мариусом Блащаком.

Стороны подтвердили намерение сохранить тесные связи между странами в военной области НАТО для сдерживания России.

Мэттис также поблагодарил польского министра за возможность расширить присутствие США в Польше.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда в ходе переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом предложил создать на территории своей страны постоянную американскую военную базу. 

В свою очередь Трамп сказал, что вопрос о строительстве базы сейчас рассматривается американскими властями.

Смотрите также 

В МИД России заявили, что размещение на постоянной основе базы США в Польше существенно ухудшило бы ситуацию в регионе, так как несет угрозу безопасности РФ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва думают об адекватном ответе на размещение в Польше постоянной американской базы.

Мы в 2020 году. Как изменится Украина?

В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".

Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове