Пентагон заявил о сотрудничестве США и Польши в сфере обороны для сдерживания РФ

Польша и США будут сотрудничать в сфере обороны для сдерживания России, заявили в пресс-службе Пентагона.
По данным американского оборонного ведомства, министр обороны США Джеймс Мэттис встретился со своим польским коллегой Мариусом Блащаком.
Стороны подтвердили намерение сохранить тесные связи между странами в военной области НАТО для сдерживания России.
Мэттис также поблагодарил польского министра за возможность расширить присутствие США в Польше.
Напомним, что президент Польши Анджей Дуда в ходе переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом предложил создать на территории своей страны постоянную американскую военную базу.
В свою очередь Трамп сказал, что вопрос о строительстве базы сейчас рассматривается американскими властями.
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