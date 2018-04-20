Пентагон: Российские системы ПВО в Сирии оказались неэффективными и не помешали ударам коалиции

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США нанесли точечные удары по Сирии
Фото: anntsy via Flickr

США нанесли точечные удары по Сирии

Российские системы противовоздушной обороны в Сирии оказались абсолютно неэффективными и не помешали ударам коалиции, заявила пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт на брифинге, пишет Укринформ.

"После нашей операции Россия ложно заявила, что системы ПВО Сирии сбили значительное количество ракет, в то время как мы де-факто поразили все наши цели", - пояснила она.

По словам представителя Пентагона, почти все противоракеты класса "земля-воздух" были запущены сирийскими силами "после того, как последняя ракета коалиционных сил попала в определенную цель".

Уайт добавила, что через два дня после удара сирийские противовоздушные силы с российскими системами ошибочно выпустили шесть ракет. Ни одна из них не была нацелена на определенный объект.

Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Президент России Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии. Также авиаудары осудили в Иране, Беларуси и Китае.

В США сообщили о готовности нанести повторный удар по Сирии, если режим снова применит химическое оружие.

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