Пентагон потратит почти миллиард долларов на разработку гиперзвуковой ракеты

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Разработкой гиперзвуковой ракеты займется компания Lockheed Martin

Разработкой гиперзвуковой ракеты займется компания Lockheed Martin

Военно-воздушные силы США заключили контракт с компанией Lockheed Martin для разработки и создания прототипа новой гиперзвуковой крылатой ракеты.

Контракт с неопределенным сроком поставки и неопределенным количеством ракет предполагает проектирование, разработку, создание, системную интеграцию, проведение испытаний, а также логистическое планирование и поддержку всех элементов гиперзвукового и обычного оружия дальнего действия, а также оружия воздушного базирования, сообщает Defense News.

Общая стоимость контракта может достигать 928 миллионов долларов.

Как заявила представитель ВВС США Энн Стефанек, усилия по созданию таких ракет, по являются одним из двух шагов по созданию гиперзвукового оружия.

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