Пентагон отреагировал на обвинения Ирана в причастности к теракту на военном параде и угрозы в адрес США

Глава Пентагона Джеймс Мэттис отверг обвинения иранских властей о причастности США теракта на военном парада в иранском городе Ахваз.

В разговоре с журналистами в Пентагоне Мэттис назвал обвинения Ирана "абсурдными", сообщает Радио Свобода.

"Абсурдно предполагать, что мы можем иметь какое-то отношение к этому. Они уже обвинили три страны и, кажется, одну террористическую группировку. Посмотрим, насколько длинным будет список. Но было бы хорошо, если бы они знали, о чем говорят, прежде чем говорить", - сказал он.

Глава Пентагона напомнил, что администрация президента США осудила атаку и сделала это в день ее осуществления.

Мэттис подчеркнул, что угрозы мести от Ирана его не волнуют.

"Мы четко дали понять, что им не следует выдвигать нам такие претензии, и я надеюсь, что более холодные и мудрые головы возобладают", - добавил он.

Напомним, 22 сентября неизвестные открыли стрельбу на военном параде в городе Ахваз на западе Ирана. Атаку осуществили четыре человека. Двух боевиков удалось застрелить, еще двое были задержаны. Они открыли огонь из-за спин зрителей.

Погибли 25 человек, в том числе 12 солдат, а также гражданские лица, наблюдавшие за парадом, включая четырехлетнюю девочку.

Позже сообщалось, что Исламское государство взяло на себя ответственность за организацию теракта, но власти Ирана опровергли эту информацию.

Президент страны Рухани заявил, что к атаке причастны США и поддерживаемые ими страны Персидского залива.