Пентагон отправит "несколько сотен" солдат на границу с Мексикой

Министерство обороны США отправит на границу с Мексикой "несколько сотен" военнослужащих, сообщает AFP со ссылкой на неназванного представителя американских властей.
По словам собеседника агентства, американские военные в основном будут заниматься организацией материального обеспечения, включая установление палаток, транспорт и оборудование.
#BREAKING: Pentagon to send 'several hundred' troops to US-Mexico border, US official says pic.twitter.com/avwmKUNKOE— AFP news agency (@AFP) 25 октября 2018 г.
В свою очередь, по информации источника AP, министр обороны Джеймс Мэттис подпишет приказ об отправке по меньшей мере 800 военнослужащих на границу.
BREAKING: AP source: Defense Secretary Mattis expected to sign order to send at least 800 troops to US-Mexico border.— The Associated Press (@AP) 25 октября 2018 г.
Напомним, что президент США Дональд Трамп сказал, что готов отправить военных на границу с Мексикой для решения "чрезвычайной ситуации" вокруг нелегальных мигрантов.
К границе США движется караван мигрантов из стран Центральной Америки. Несколько тысяч мужчин, женщин и детей бегут от насилия, нищеты и коррупции на родине. По данным СМИ, число мигрантов возросло 10 тысяч человек.
Полиция Гондураса, Гватемалы и Мексики пыталась остановить беженцев, но у нее ничего не вышло, и караван продолжил свое движение к американской границе.
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