Пентагон отправит "несколько сотен" солдат на границу с Мексикой

Министерство обороны США отправит на границу с Мексикой "несколько сотен" военнослужащих, сообщает AFP со ссылкой на неназванного представителя американских властей.

По словам собеседника агентства, американские военные в основном будут заниматься организацией материального обеспечения, включая установление палаток, транспорт и оборудование.

#BREAKING: Pentagon to send 'several hundred' troops to US-Mexico border, US official says pic.twitter.com/avwmKUNKOE