25 октября 2018, четверг

Пентагон отправит "несколько сотен" солдат на границу с Мексикой

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Караван мигрантов движется к границе США

Караван мигрантов движется к границе США

Министерство обороны США отправит на границу с Мексикой "несколько сотен" военнослужащих, сообщает AFP со ссылкой на неназванного представителя американских властей.

По словам собеседника агентства, американские военные в основном будут заниматься организацией материального обеспечения, включая установление палаток, транспорт и оборудование.

В свою очередь, по информации источника AP, министр обороны Джеймс Мэттис подпишет приказ об отправке по меньшей мере 800 военнослужащих на границу.

Напомним, что президент США Дональд Трамп сказал, что готов отправить военных на границу с Мексикой для решения "чрезвычайной ситуации" вокруг нелегальных мигрантов.

К границе США движется караван мигрантов из стран Центральной Америки. Несколько тысяч мужчин, женщин и детей бегут от насилия, нищеты и коррупции на родине. По данным СМИ, число мигрантов возросло 10 тысяч человек.

Полиция Гондураса, Гватемалы и Мексики пыталась остановить беженцев, но у нее ничего не вышло, и караван продолжил свое движение к американской границе.

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