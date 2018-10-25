Пентагон отправит "несколько сотен" солдат на границу с Мексикой

Министерство обороны США отправит на границу с Мексикой "несколько сотен" военнослужащих, сообщает AFP со ссылкой на неназванного представителя американских властей.

По словам собеседника агентства, американские военные в основном будут заниматься организацией материального обеспечения, включая установление палаток, транспорт и оборудование.

#BREAKING: Pentagon to send 'several hundred' troops to US-Mexico border, US official says pic.twitter.com/avwmKUNKOE — AFP news agency (@AFP) 25 октября 2018 г.

В свою очередь, по информации источника AP, министр обороны Джеймс Мэттис подпишет приказ об отправке по меньшей мере 800 военнослужащих на границу.

BREAKING: AP source: Defense Secretary Mattis expected to sign order to send at least 800 troops to US-Mexico border. — The Associated Press (@AP) 25 октября 2018 г.

Напомним, что президент США Дональд Трамп сказал, что готов отправить военных на границу с Мексикой для решения "чрезвычайной ситуации" вокруг нелегальных мигрантов.

К границе США движется караван мигрантов из стран Центральной Америки. Несколько тысяч мужчин, женщин и детей бегут от насилия, нищеты и коррупции на родине. По данным СМИ, число мигрантов возросло 10 тысяч человек.

Полиция Гондураса, Гватемалы и Мексики пыталась остановить беженцев, но у нее ничего не вышло, и караван продолжил свое движение к американской границе.