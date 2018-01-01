Пентагон оставил войска у границы с Мексикой еще на два месяца Сегодня, 04:56 0 Цей матеріал також доступний українською В Пентагоне решили оставить армию на границе с Мексикой на два месяца

Руководитель оборонного ведомства США Джеймс Мэттис утвердил документ, который продлевает мандат на применение регулярных войск на южной границе Соединенных Штатов до конца января 2019 года, передает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в Пентагоне.

"Министр обороны США Джеймс Мэттис утвердил запрос на продление дислокации войск на американской границе с Мексикой до конца января", - приводит издание заявление высокопоставленного представителя оборонного ведомства.

Выступая на условиях анонимности, источник отметил, что это будет предусматривать, в том числе, возможности авиационной, инженерной, медицинской поддержки, а также будет включать компонент военной полиции.

Ранее мандат регулярных войск на границе действовал до 15 декабря.

Напомним, перед этим Дональд Трамп разрешил военным частям, расквартированным на границе с Мексикой, открывать при необходимости огонь на поражение и пригрозил закрыть границу.

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С октября к границе США движется караван мигрантов из стран Центральной Америки. Несколько тысяч мужчин, женщин и детей бегут от насилия, нищеты и коррупции на родине.

Полиция Гондураса, Гватемалы и Мексики пыталась остановить беженцев, но у нее ничего не получилось, и караван продолжил свое движение к американской границе. Часть мигрантов уже добралась до границы США и Мексики.

В связи с приближением каравана мигрантов США перебросили к границе крупный военный контингент.