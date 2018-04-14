Пентагон обнародовал видео запуска ракеты по Сирии с американского крейсера

Оборонное ведомство США опубликовало видеозапись пуска ракеты Томагавк с ракетного крейсера USS Monterey, который принял участие в массированном ударе по объектам производства и хранения химического оружия в Сирии.

Соответствующее видео разместили на странице службы распространения видеоинформации Министерства обороны США.

"Ракетный крейсер USS Monterey (CG 61) запускает ракету Томагавк 14 апреля", - говорится в пояснении к ролику.

В Пентагоне уточнили, что USS Monterey действует в составе Пятого флота США с целью поддержки операций по морской безопасности. Кроме того, в его задачи входит "обеспечение поддержки союзников и партнеров, а также обеспечение свободы плавания и беспрепятственного прохода торговых судов в регионе".

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Ранее в Пентагоне сообщили, что ракетные удары по военным объектам Сирии уничтожили все заданные цели.

Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Президент России Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии и заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "агрессивных действий США и их союзников". Также авиаудары осудили в Иране, Беларуси и Китае.

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

Все подробности авиаударов по Сирии читайте в спецтеме НВ.