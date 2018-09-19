Пентагон назвал Россию и Китай главными угрозами в киберпространстве

Пентагон считает Россию и Китай своими главными угрозами в киберпространстве

Министерство обороны США в своем первом за время президентства Дональда Трампа документе по стратегии в сфере кибербезопасности назвало Россию и Китай главными угрозами в киберпространстве.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на обзор киберстратегии Пентагона.

В обзоре говорится, что Россия проводила виртуальные информационные операции, чтобы оказать влияние на население США и бросить вызов демократическим процессам в стране.

В свою очередь Китай пытается завладеть конфиденциальной информацией американской администрации и частных компаний.

Помимо России и Китая, в документе упоминаются Иран и КНДР, которые используют кибератаки для того чтобы нанести ущерб американским гражданам и угрожать интересам США.

В Пентагоне отметили, что будут "продолжать защищаться" и "останавливать или пресекать злонамеренные действия в киберпространстве в их истоках". Детали вероятных операций в сфере кибербезопасности не разглашаются.

В документе указывается, что в случае войны силы США в сфере кибербезопасности будут бороться с противником вместе с воздушными, сухопутными, морскими и космическими силами.