Россия целенаправленно жестоко атакует гражданских в Украине — Пентагон
Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Willy Kurniawan)
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что российские оккупанты целенаправленно жестко атакуют мирное население Украины.
Об этом сообщает Reuters.
"С умышленной жестокостью Россия ставит под прицел мирных жителей и гражданские цели. Российские нападения привели к гибели детей, разрушению школ и разгрому больниц", - заявил Остин.
Он также отметил, что кремль пытается сильнее втянуть США в войну.
"Мы не будем вовлечены в войну Путина", - заявил глава Пентагона.