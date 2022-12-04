Россия целенаправленно жестоко атакует гражданских в Украине — Пентагон 4 декабря, 06:05 Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Willy Kurniawan)

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что российские оккупанты целенаправленно жестко атакуют мирное население Украины.

Об этом сообщает Reuters.

"С умышленной жестокостью Россия ставит под прицел мирных жителей и гражданские цели. Российские нападения привели к гибели детей, разрушению школ и разгрому больниц", - заявил Остин.

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Он также отметил, что кремль пытается сильнее втянуть США в войну.

"Мы не будем вовлечены в войну Путина", - заявил глава Пентагона.

