Пентагон заключил контракт на разработку гиперзвуковых ракет почти на $1 млрд
Пентагон (Фото:REUTERS/Yuri Gripas/File Photo)
Министерство обороны США заключило контракт с компанией Raytheon Missiles and Defense на разработку для ВВС США прототипов гиперзвуковых крылатых ракет. Сумма сделки составила более 985 млн долларов.
Об этом сообщает Reuters.
В сообщении отмечается, что контракт предусматривает «проектирование, разработку и первоначальные поставки» соответствующих ракет.
Работы планируется завершить к марту 2027 года.
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