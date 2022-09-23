Пентагон заключил контракт на разработку гиперзвуковых ракет почти на $1 млрд 23 сентября, 03:28 Пентагон (Фото:REUTERS/Yuri Gripas/File Photo)

Министерство обороны США заключило контракт с компанией Raytheon Missiles and Defense на разработку для ВВС США прототипов гиперзвуковых крылатых ракет. Сумма сделки составила более 985 млн долларов.

Об этом сообщает Reuters.



В сообщении отмечается, что контракт предусматривает «проектирование, разработку и первоначальные поставки» соответствующих ракет.

Работы планируется завершить к марту 2027 года.

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