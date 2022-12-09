Пентагон заключил два контракта на производство дополнительных снарядов для ВСУ
Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)
Министерство обороны США заключило два крупных контракта для наращивания производства снарядов для нужд ВСУ.
Об этом сообщает Reuters.
Заказы, в частности, предполагают расширение производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм.
Один из контрактов был засекречен и заключен с компанией General Dynamics Ordnance and Tactical Systems Inc., а второй на $391 миллион был подписан с IMT Defense Corp.
Согласно договоренностям, будет создана новая линия по производству компонентов снарядов, и изготовление их корпусов.
Власти США в последние месяцы пытались увеличить темпы производства снарядов. В частности, в новом оборонном бюджете предусмотрено полмиллиарда долларов на инвестиции в заводы по производству боеприпасов.