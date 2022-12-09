Пентагон заключил два контракта на производство дополнительных снарядов для ВСУ 9 декабря, 00:53 Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Министерство обороны США заключило два крупных контракта для наращивания производства снарядов для нужд ВСУ.

Об этом сообщает Reuters.

Заказы, в частности, предполагают расширение производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Один из контрактов был засекречен и заключен с компанией General Dynamics Ordnance and Tactical Systems Inc., а второй на $391 миллион был подписан с IMT Defense Corp.

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Согласно договоренностям, будет создана новая линия по производству компонентов снарядов, и изготовление их корпусов.

Власти США в последние месяцы пытались увеличить темпы производства снарядов. В частности, в новом оборонном бюджете предусмотрено полмиллиарда долларов на инвестиции в заводы по производству боеприпасов.