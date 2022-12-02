Пентагон заключил контракт на производство дополнительных РСЗО HIMARS 2 декабря, 02:46 Контракт на производство HIMARS заключен на сумму в 430 миллионов долларов (Фото:vokinburt_avia/Twitter)

Министерство обороны США (Пентагон) и корпорация Lockheed Martin заключили контракт на производство дополнительных реактивных систем залпового огня HIMARS на сумму 430,93 миллиона долларов.



Согласно контракту, ожидается полномасштабное производство систем и «вспомогательных услуг для удовлетворения неотложной потребности в поддержке армии и различных иностранных партнеров».



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Предварительно дата завершения контракта — 31 декабря 2025 года. Пентагон не уточняет, каким именно иностранным партнерам планируется поставлять РСЗО HIMARS.

Инфографика: НВ