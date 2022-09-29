В Пентагоне опровергли причастность к авариям на российских газопроводах 29 сентября, 06:52 На газопроводах Северный поток и Северный поток 2 произошли аварии (Фото:REUTERS/Anton Vaganov)

Представитель Пентагона опроверг какую-либо причастность США к авариям на газопроводах Северный поток и Северный поток 2.

Об этом сообщает Reuters.



«Мы абсолютно не причастны», — заявил чиновник Пентагона.

Власти США отметили также, что пока рано делать выводы об умышленном саботаже как версии аварий.

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«Суд присяжных еще не вынес вердикт», — сообщил чиновник ведомства.

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26 сентября стало известно о резком падении давления в российском газопроводе Северный поток-2, а на следующий день появились сообщения о такой же проблеме на Северном потоке-1. Оба газопровода, проходящие по дну Балтийского моря у берегов Швеции и Дании, в это время не работали, но были заполнены техническим газом.

Инцидент произошел на глубине около 70 м неподалеку от датского острова Борнхольм в Балтийском море — сразу за пределами территориальных вод Дании, но в ее исключительной экономической зоне.

Всего было зафиксировано три мощных утечки. Профессор Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерн Лунд заявил, что на маршрутах залегания трубопроводов произошли подводные взрывы — очевидно искусственной, а не геологической природы.