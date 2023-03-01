Пентагон будет внимательно следить за возможными поставками оружия из Китая в РФ 1 марта, 02:11 Лидеры Китая еще обсуждают поставки оружия в РФ (Фото:REUTERS/Florence Lo)

Пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер сообщил, что США будут внимательно следить за возможными поставками оружия из Китая в РФ.



«Высокопоставленные правительственные лидеры все говорили о возможных последствиях предоставления Китаем смертоносной помощи. Мы не видели, чтобы они сделали это на данный момент. Но, опять же, мы будем продолжать внимательно следить за этим», - заявил Райдер.



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Он отметил, что пока признаков готовности китайских лидеров к поставкам нет, но вопрос «не снят с повестки дня».

«Это приведет к гибели большего количества невинных людей, поскольку Россия продолжает вести свою кампанию против граждан Украины», — заявил Райдер.

Ранее ЦРУ сообщили, что Китай рассматривает возможность предоставить летальное оружие РФ. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов не считает, что Китай согласится передать России оружие для войны против Украины.