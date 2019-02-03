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Пентагон сообщил о переброске почти 4 тысяч военных на границу с Мексикой

Вчера, 23:37
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EPA

Военные будут оказывать дополнительную поддержку пограничникам

Пентагон направит 3750 военнослужащих для оказания дополнительной поддержки службе пограничного и таможенного контроля на юго-западном участке границы с Мексикой.

Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление Минобороны Штатов, военные проведут на юго-западной границе государства три месяца.

В Пентагоне подчеркнули, что это позволит увеличить общее число действующих сил на границе примерно до 4350 военнослужащих.

Напомним, что президент США Дональд Трамп разрешил военным частям, расквартированным на границе с Мексикой открывать при необходимости огонь на поражение.

Трамп обещал построить стену на границе США с Мексикой еще во время своей предвыборной кампании в 2016 году. Став президентом, он называл массовый приток мигрантов к границам США "попыткой вторжения" и призвал всех прибывших мигрантов вернуться на родину, отметив, что единственный способ попасть в США - это официально подготовить документы на иммиграцию.

Теги:   Стена Мексика Граница Военные Пентагон США

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