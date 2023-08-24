Пригожин вероятно мертв — Пентагон 24 августа, 23:09 Сотрудники российского МЧС работают на месте крушения самолета, в котором, вероятно, находился Евгений Пригожин (Фото:Marina Lystseva/Reuters)

Минобороны США считает вероятным, что главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин мертв, но не готово сейчас это подтвердить.

Об этом сообщает Guardian со ссылкой на представителя Пентагона генерала Патрика Райдера.

«Наша первоначальная оценка, основанная на множестве факторов, заключается в том, что он, вероятнее всего, убит», — сказал Райдер во время брифинга.

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Генерал добавил, что у Пентагона нет никаких доказательств того, что самолет с Пригожиным был сбит ракетой класса «земля-воздух».

«Мы считаем эту информацию неточной», — сказал Райдер.

Ранее агентство Reuters cо ссылкой на двух американских чиновников сообщало, что самолет Пригожина был сбит ракетой класса "земля-воздух", выпущенной с территории России.

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В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были владелец «вагнеровцев» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, по позывному которого (Вагнер) назвали ЧВК).

Авария произошла ровно через два месяца после начала провальной попытки бунта вагнеровцев.

Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.