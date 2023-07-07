В Пентагоне подтвердили, что рассматривают передачу кассетных боеприпасов, Резников анонсирует «хорошие новости» 7 июля, 01:23 Кассетный боеприпас (Фото:Alfred Hackensberger/Twitter)

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что США рассматривают возможность передачи ВСУ кассетных боеприпасов.



Он подчеркнул, что в США есть разные виды боеприпасов. Райдер считает, что поставки не будут включать более старые варианты с показателем неисправности выше 2,35%.



«США будут тщательно выбирать снаряды с низким коэффициентом неразрывных боеприпасов с последними данными по их испытаниям», — заявил Райдер.

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LIVE: @PentagonPresSec Air Force Brig. Gen. Pat Ryder holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/n1lAtDg6q6 — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) July 6, 2023

В свою очередь, глава Минобороны Алексей Резников провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином и анонсировал «хорошие новости». Резников также сообщил, что после саммита НАТО состоится очередное заседание в формате Рамштайн.

«Также мы говорили о новых проектах, связанных с поставками различных видов боеприпасов. Следите за хорошими новостями», — заявил Резников.

Had a productive 📞 conversation with my colleague, @SecDef Lloyd J. Austin III.

We discussed the current situation on the front lines and further steps of the counteroffensive operation, as well as other urgent issues.

We synchronized our watches before the next meeting of the… pic.twitter.com/hJnhiwWyvi — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 6, 2023

Украина непублично просила США передать кассетные боеприпасы, включая бомбы воздушного базирования МК-20.

В Конгрессе такую просьбу Киева поддерживали, однако Белый дом выступал против из-за международного договора 2008 года, который запрещает производство, использование и накопление кассетных боеприпасов. Его приняли 123 страны, в том числе 28 членов НАТО. США, Украина и Россия к пакту не присоединялись.