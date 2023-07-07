В Пентагоне подтвердили, что рассматривают передачу кассетных боеприпасов, Резников анонсирует «хорошие новости»

7 июля, 01:23
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Кассетный боеприпас (Фото:Alfred Hackensberger/Twitter)

Кассетный боеприпас (Фото:Alfred Hackensberger/Twitter)

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что США рассматривают возможность передачи ВСУ кассетных боеприпасов.

Он подчеркнул, что в США есть разные виды боеприпасов. Райдер считает, что поставки не будут включать более старые варианты с показателем неисправности выше 2,35%.

«США будут тщательно выбирать снаряды с низким коэффициентом неразрывных боеприпасов с последними данными по их испытаниям», — заявил Райдер.

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В свою очередь, глава Минобороны Алексей Резников провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином и анонсировал «хорошие новости». Резников также сообщил, что после саммита НАТО состоится очередное заседание в формате Рамштайн.

«Также мы говорили о новых проектах, связанных с поставками различных видов боеприпасов. Следите за хорошими новостями», — заявил Резников.

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Украина непублично просила США передать кассетные боеприпасы, включая бомбы воздушного базирования МК-20.

В Конгрессе такую просьбу Киева поддерживали, однако Белый дом выступал против из-за международного договора 2008 года, который запрещает производство, использование и накопление кассетных боеприпасов. Его приняли 123 страны, в том числе 28 членов НАТО. США, Украина и Россия к пакту не присоединялись.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Вооружение Военная помощь Поставки оружия Пентагон Кассетные бомбы Война в Украине Война России против Украины касетные боеприпасы

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